Міліція розслідує сутичку між журналістом і головою райради

У Полтавській області міліція розслідує конфлікт між головним редактором газети "Свобода слова" Ірмою КРАТ і головою Гадяцької райради Анатолієм ЦИМБАЛОМ.

Про це журналістам повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС у Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, сьогодні до Гадяцького райвідділу міліції надійшла заява від головного редактора газети "Свобода слова" І.КРАТ про перешкоджання їй у журналістській діяльності з боку голови райради.

Конфлікт розгорівся близько 13 години у вівторок безпосередньо в кабінеті голови райради А.ЦИМБАЛА. Журналістка говорить, що прийшла до голови райради, щоб узяти коментар щодо першого туру виборів. Чиновник несподівано почав кричати на неї й вимагати, щоб вона всі матеріали узгоджувала з ним. Журналістка заявила, що голова райради її вдарив.

Голова райради А.ЦИМБАЛ заперечує інформацію І.КРАТ про побиття. Він заявив, що лише увійшов до свого кабінету й не встиг навіть роздягтися, скласти речі в шафу, як до нього в кабінет увірвалися жінка, поклала на стіл календарики й почала його розпитувати про вибори.

А.ЦИМБАЛ заявляє, що він попросив її вийти й зайти в кабінет лише після того, як її запросять. Він також говорить, що він відштовхнув її руку з телефоном-диктофоном.

Він зазначає, що не бив журналістку.

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