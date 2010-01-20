У Нафтогазі прикинули, скільки доведеться заплатити за газ у січні

У січні цього року НАК «Нафтогаз України» має намір купити у ВАТ «Газпром» газу на 530-550 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«У січні сума становитиме 530-550 млн. дол.», – сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» прогнозував у грудні, що ціна імпортного газу для України в першому кварталі 2010 року становитиме 305,2 дол. за тис. кубометрів.