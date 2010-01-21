"Перший Кавказький" телеканал має намір вийти в український ефір

"Перший Кавказький" телеканал, запущений у Грузії на початку 2010 року, запропонував свій сигнал українським кабельним мережам, повідомляє "Корреспондент.net".

Згідно з пропозицією грузинського об`єднання кабельного телебачення, ніяких обмежень українським операторам кабельного ТБ на мовлення "Першого Кавказького" не встановлюється.

Реакції української сторони поки не надходило.

Російськомовний "Перший Кавказький" канал почав мовлення через інтернет 4 січня, пізніше він став доступний через супутник. Більша частина інформаційних повідомлень на каналі присвячена Грузії.