На Хрещатику в шахті каналізаційного люка загинув чоловік

У центрі Києва в шахті каналізаційного люка загинув чоловік без постійного місця проживання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Зокрема, за даними рятувальників, сьогодні о 09.30 до них надійшло повідомлення, що на вулиці Хрещатик, 5-В, в шахті каналізаційного люка виникло сильне задимлення. Пожежно-рятувальний підрозділ, прибувши на місце події, миттєво ліквідував загоряння. Рятувальники витягли звідси чоловіка, на жаль без ознак життя.

За словами слюсаря, який і зателефонував на «101», в колекторі під землею зігрівались від холодів люди без постійного місця проживання. За попередньою причиною, від не загашеної цигарки задимілись матрац та ганчір’я, на якому безпритульні спали і, як наслідок, – одна людина задихнулась від чадного газу.