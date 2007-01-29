Таймер, Сервер, Кенеді, Літвін - такі імена давали дітям в Україні у 2006 році

Протягом 2006 року в Україні були популярними близько 20 імен, повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ з посиланням на дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Міністерства юстиції України за минулий рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, торік, за словами міністра, при реєстрації немовлят найпоширенішими жіночими іменами були Софія, Дарина, Дарія, Кристина, Ганна, Марія, Вікторія, Катерина, Анастасія, Єлизавета та Валерія. Хлопчиків дуже часто називали Вадимами, Романами, Глібами, Владиславами, Максимами, Данилами, Денисами й Андріями. В залежності від регіону, були поширені також імена Богдан, Назар, Арсен, Тарас, Зоряна.

Серед рідкісних імен найбільш уживаними у 2006 році були Злата, Єсенія, Сабіна, Сабріна, Ніколь, Ліана, Лія, а також Герман, Ерік, Еміль, Рувим та Ренат.

На честь політиків, як стверджують працівники РАЦСів, дітей торік, як правило, не називали. Так, ім’я Віктор нині зустрічається дуже рідко. А ім’я Юлія однаково популярне вже багато років.

О.ЛАВРИНОВИЧ також відзначив, що все рідше українці дають дітям традиційні імена, такі як Галина, Ніна, Людмила, Лариса, Зінаїда, Валентина, Григорій, Леонід, Степан, Анатолій, Сергій та Петро. Здебільшого, так нарікають новонароджених на честь когось з родичів.

Практично щезли популярні у 80-х роках такі імена як Анжела та Жанна.

Разом з тим, у палітрі імен, якими українці називають дітей, щороку з‘являється все більше рідкісних і незвичайних. При цьому дівочі імена різноманітніші і більш сучасні. Сильний влив на це, за словами міністра, справляють популярні книжки та серіали. Чимало також біблейських та історичних імен.

Так, протягом 2006 року у Криму були зареєстровані такі незвичайні імена як Ірис, Ратібор, Дарвін.

У Вінницькій області – Мойсей, Серафім, Соломон, Магдалена.

У Волинській області – Ера, Кармеліта, Магдалина.

У Дніпропетровській – Добриня, Адам, Єлісей, Максиміліан, Платон, Спартак, Ясер, Аполлінарія, Графіеліта, Джасмін, Шакіра.

У Донецькій – Єгорька, Дарій, Аттілло, Аріадна, Есміральда, Кармен.

У Житомирській – Шохруххон, Есфір, Залман-Ісраель.

У Закарпатській – Іжак, Авель, Мімі, Мальвіна.

У Запорізькій – Парно, Князь, Еллада, Деврадж.

В Івано-Франківській – Рипсіме, Брооклін, Кінга, Адельфіна.

У Кіровоградській – Флорін-Даніель, Мадонна, Ебігеіль Грейс.

У Луганській – Фарада, Платон, Фабіан, Фаня, Аеліта.

У Львівській – Ангел, Нобель, Ольвія.

У Миколаївській – Авраам, Тамерлан, Ізмаїл, Анні, Марія-Магдалєна, Ніка-Гаетана, Шукрія, Зарджинія, Женів‘єва.

В Одеській – Маршал, Серафим, Гамлет, Озодахон, Жуйжуй, Абдульжакіль, Русалка.

В Полтавській - Ахлідін, Дамір Роланд, Дзвінка-Іванна, Мерисабель.

В Рівненській – Лев-Леонід, Євстафій-Станіслав, Роксолана.

В Сумській – Міхаїл Нанух, Кармелітта.

В Тернопільській – Енжелін Ван-Ю.

В Харківській –Кенеді, Шахід, Жюльєн-Олексій, Аврора, Марфа.

В Херсонській – Літвін, Інна-Інеса, Олександра-Аврора.

В Хмельницькій – Міхаіл, Артур-Іоан, Іулієна.

В Черкаській – Іглесіас Армандо.

В Чернівецькій – Гедеон, Кріст‘ян, Іуді.

В Чернігівській – Одисей, Мелодія, Мандінахон.

У м.Києві – Кай, Емір, Мехрана, Млана.

У м. Севастополі - Феолент, Сільвам Надія, Іуліанія, Зійода, Мільоша.

А найбільш незвичайними випадками реєстрації імен новонароджених у 2006 році були – Принцеза, Черешня, Цариця (у Закарпатській області), Принцеса (у Дніпропетровській області), Золушка (у Полтавській та Дніпропетровській областях), Атландита (в Івано-Франківській області), Мадагаскар (в Запорізьській області), Таймер (у Луганській області), Сервер (у Запорізькій області), Космос (у Донецькій області) та Лимон (у Закарпатській області).