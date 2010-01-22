Партія регіонів: галичани такі ж українці, як і донеччани

Сьогодні о 17.00 у Львові стартував автопробіг з нагоди Дня Соборності під гаслом «За єдність України!», в якому беруть участь сотні автомобілів, прикрашених символікою Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації Партії регіонів, автопробіг пройде вулицями Львова та завершиться на площі у центрі міста, де проходитиме народне віче - біля пам‘ятника Т.Шевченку.

У коментарі УНІАН народний депутат України, керівник виборчої кампанії кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА на Львівщині Олександр ГОРОШКЕВИЧ, наголосив на необхідності єднання Сходу і Заходу України.

«Це свято ми маємо сприймати як те, що ми йдемо назустріч один одному. Галичани такі ж українці, як і донеччани», – зазначив О.ГОРОШКЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 18.00 на площі біля пам‘ятника Т.Шевченку у Львові розпочнеться народне віче за участю кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

Під час заходів з нагоди Дня Соборності України громадський порядок у Львові охороняють 623 працівники міліції.