66-річна жінка народила близнят, обдуривши лікарів

66-річна іспанка пройшла процедуру ЕКО в американській клініці і народила двох здорових близнят, передає AP. У першому після пологів інтерв`ю, жінка, що стала найстаршою матір`ю в світі, зізналася, що обдурила лікарів, переконавши їх, що вона на 12 років молодша.

Кармела Бусада (Carmela Bousada), яка відзначила свій 67-й день народження невдовзі після пологів, розповіла журналістам, що була вимушена продати свій будинок в Іспанії, щоб сплатити послуги каліфорнійської клініки штучного запліднення. На співбесіді вона сказала, що їй лише 55 років - максимально дозволений вік пацієнток у цій клініці.

Яйцеклітина і сім`я для екстракорпорального запліднення були надані донорами, підібраними по параметрах, вибраних майбутньою матір`ю.

Щоб уникнути ускладнень при пологах, лікарі провели Бусаді кесаревий розтин на сім тижнів раніше терміну. Близнюки, що з`явилися на світло 29 грудня, були виписані з лікарні за три тижні і нині почуваються нормально. Їх мати також не скаржиться на самопочуття, хоч і визнає, що вперше відчула свій вік, доглядаючи одразу за двома немовлятами.

Завести дітей літня іспанка вирішила 2005 року, після смерті своєї 101-річної матері, з якою вона прожила все життя. Тепер вона міркує про те, щоб підшукати своїм дітям батька, який, за її словами, може бути «дещо молодший» за неї.

На сьогодні Кармела Бусада є найстаршою жінкою, що успішно виносила здорову дитину. Попередня рекордсменка, мешканка Румунії Адріана Ілієску, що народила в січні 2005 року дівчинку, була молодша Бусади на 130 днів.

Більшість клінік у всьому світі відмовляються проводити ЕКО жінкам, старшим від 45 років, лише деякі з них приймають пацієнток до 55 років. Обмеження віку проведення ЕКО пов`язано як з побоюваннями за життя і здоров`я літніх матерів, так і з неможливістю гарантувати благополуччя їх дітей, які можуть стати сиротами у вельми ранньому віці.

«Звісно, я доволі стара, проте якщо я проживу стільки ж, скільки моя мати, я навіть зможу дочекатись онуків», - вважає Бусада.

Медпортал.ру