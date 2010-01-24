Ліфт, в якому загинула 20-річна вагітна жінка, був справний

Міська рада Запоріжжя запевняє, що ліфт, в якому напередодні загинула 20-річна вагітна мешканка будинку 25 по вул. Тбіліській, був справний.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація з посиланням на заступника міського голови Олега ДОРОФЕЄВА, розміщена на офіційному порталі Запорізької міськради.

“Ліфт багатоповерхового будинку по вул. Тбіліська, 25, в якому напередодні, 22 січня, стався нещасний випадок зі смертельним результатом, був справним. Документи на його утримання ТОВ "Запоріжліфтсервісом - 2" - у повному порядку”, - повідомив О.ДОРОФЕЄВ.

За його словами, підйомник був капітально відремонтований в 2004 році, у 2006-му пройшов перший огляд, в 2008-му - другий. Наступна перевірка була запланована на квітень 2010 року, - запевнив чиновник.

В той же час у повідомленні констатується, що ця подія - "випадок неординарний" і наголошується, що "при повністю справній електронної системи підйомника таке теоретично неможливо".

Як повідомляв УНІАН, 22 січня вдень в будинку 25, по вул. Тбіліська 20-річну мешканку будинку, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, убило ліфтом.

За даними Запорізької облпрокуратури, обставини події поки однозначно не встановлені, проте основною версією називають саме несправність ліфта.