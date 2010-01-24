Ліфт, в якому загинула 20-річна вагітна жінка, був справний

09:49, 24 січня 2010
Суспільство
2745 0

Версія міськради

Міська рада Запоріжжя запевняє, що ліфт, в якому напередодні загинула 20-річна вагітна мешканка будинку 25 по вул. Тбіліській, був справний.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація з посиланням на заступника міського голови Олега ДОРОФЕЄВА, розміщена на офіційному порталі Запорізької міськради.

“Ліфт багатоповерхового будинку по вул. Тбіліська, 25, в якому напередодні, 22 січня, стався нещасний випадок зі смертельним результатом, був справним. Документи на його утримання ТОВ "Запоріжліфтсервісом - 2" - у повному порядку”, - повідомив О.ДОРОФЕЄВ.

За його словами, підйомник був капітально відремонтований в 2004 році, у 2006-му пройшов перший огляд, в 2008-му - другий. Наступна перевірка була запланована на квітень 2010 року, - запевнив чиновник.

В той же час у повідомленні констатується, що ця подія - "випадок неординарний" і наголошується, що "при повністю справній електронної системи підйомника таке теоретично неможливо".

Як повідомляв УНІАН, 22 січня вдень в будинку 25, по вул. Тбіліська 20-річну мешканку будинку, яка перебувала на 20-му тижні вагітності, убило ліфтом.

За даними Запорізької облпрокуратури, обставини події поки однозначно не встановлені, проте основною версією називають саме несправність ліфта.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter