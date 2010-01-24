Депутат спалив свій паспорт після присвоєння звання Героя Бандері

У Севастополі депутат Ленінської районної ради Костянтин ЗАРУДНЄВ (ПСПУ) сьогодні опівдні демонстративно спалив паспорт громадянина України. Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам К.ЗАРУДНЄВ пояснив, що робить це тому, що не «хоче бути громадянином країни, у якій фашистів нагороджують орденами», зокрема, маючи на увазі присвоєння звання Героя України Степану Бандері.

Перед тим, як підпалити паспорт і кинути його в урну, депутат відірвав від нього своє фото. Як додав К.ЗАРУДНЄВ, він сподівається колись вклеїти це фото у паспорт громадянина Криму.

Дійство відбувалося на площі Нахімова, у присутності кількох десятків журналістів.

Працівники Ленінського райвідділу УМВС України в місті Севастополі зафіксували те, що відбувалося, складений рапорт, проводиться перевірка. Залишки паспорта міліціонери дістали з урни і забрали із собою.

За іншими даними, К.ЗАРУДНЄВА не влаштовувала якась неточність у паспорті, і він все одно збирався одержати новий паспорт громадянина України.