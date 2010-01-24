Тимошенко: Україна повинна ввійти в Топ-30 щодо охорони здоров'я

Кандидат у Президенти України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в разі її перемоги на виборах Президента прагнутиме до того, аби за п`ять років Україна ввійшла до першої тридцятки країн за рівнем роботи системи охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Черкасах під час церемонії передачі 40 автомобілів швидкої допомоги для районів області.

«Один з головних стратегічних пріоритетів, який я бачу як кандидат у президенти, це повна модернізація і реформа системи охорони здоров`я. Мета полягає в тому, аби через п`ять років Україна ввійшла до тридцятки країн світу, які мають розвинену систему охорони здоров`я, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в Україні має бути одна з найкращих систем охорони здоров`я серед країн Європи.