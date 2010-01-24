Вибух у потязі Чернівці-Київ стався в купе провідників
20:01, 24 січня 2010Суспільство
5618 0
На місці працюють слідчі групи
За попередніми даними міліції, вибух в потязі Чернівці-Київ стався в купе провідників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
За інформацією правоохоронців, вибух пролунав в третьому вагоні, коли поїзд від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців, близько 18-ї години.
Наразі відомо, що поранення дістали 6 людей, яких госпіталізовано.
На місці працюють слідчо-оперативні групи міліції та прокуратури.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter