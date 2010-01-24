Вибух у потязі Чернівці-Київ стався в купе провідників

За попередніми даними міліції, вибух в потязі Чернівці-Київ стався в купе провідників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацією правоохоронців, вибух пролунав в третьому вагоні, коли поїзд від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців, близько 18-ї години.

Наразі відомо, що поранення дістали 6 людей, яких госпіталізовано.

На місці працюють слідчо-оперативні групи міліції та прокуратури.