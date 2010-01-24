600 злочинів у бюджетній сфері виявлено в Донецькій області
20:20, 24 січня 2010Суспільство
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ГУ МВС підсумувало 2009 рік
В Донецькій області в 2009 році правоохоронці виявили понад 600 злочинів в бюджетній сфері, зокрема 117 розкрадань і 120 фактів хабарництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Згідно повідомленню, загальна сума викрадених і використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів у виявлених в 2009 році злочинах становить 16,7 млн. грн.
У облУВС зазначили, що з цієї суми до держбюджету було відшкодовано 13,4 млн. грн.
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