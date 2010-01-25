Заплаву Десни та її притоки необхідно оголосити Національним парком

Науковці та екологи звертаються до народних депутатів та керівників органів державної влади України з ініціативою створення Національного природного парку “Зачарована Десна”.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні членів Української академії екологічних наук та Української екологічної асоціації “Зелений світ” до народних депутатів та керівників органів державної влади.

“Настав час вирішити одне з найважливіших для України екологічних питань – надати статус “національний природний парк” території заплави річки Десна та її притоків”, - йдеться у зверненні науковців та екологів до Верховної Ради, Президента України, Кабінету міністрів та громадськості.

Як пояснюють автори екологічної ініціативи, національний природний парк “Зачарована Десна” необхідно створити на території кількох районів Київської та Чернігівської областей з метою збереження цінних природних ландшафтів заплави річки Десна та її притоків з унікальними історико-культурними комплексами, лісових та лугових заплавних ландшафтів, які мають особливе екологічне, наукове, культурно-естетичне та оздоровче значення.