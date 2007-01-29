Виробництво пива зростає, мов на дріжджах

Підприємства України в 2006 році збільшили виробництво пива на 12,4% порівняно з 2005 роком - до 267,3 млн. дал. Про це УНІАН повідомила генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

За оцінкою Г.КОРЕНЬКОВОЇ, експорт пива в 2006 р. зріс і становив 27 млн. дал проти показника 2005 р., коли було експортовано 24 млн. дал. При цьому 85% українського пива було експортовано до Росії.

Імпорт пива за 2006 рік скоротився на 37% - до 1,3 млн. дал. За інформацією Г.КОРЕНЬКОВОЇ, це зниження пов`язане з початком виробництва компанією «Балтика» ліцензійного пива на ПБК «Славутич».

За прогнозами ЗАТ «Укрпиво», в 2007 р. виробництво пива в Україні становитиме 280-282 млн. дал.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками пива в Україні є:

- ВАТ «САН Інтербрю Україна» - власник трьох заводів ВАТ «Пивзавод «Рогань» (м. Харків), ЗАТ «Чернігівський пивкомбінат «Десна» (м. Чернігів) і ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар» (м. Миколаїв);

- пивний холдинг Baltic Beverages Holding (ВВН), представлений в Україні групою підприємств, до складу якої входять ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» (м. Запоріжжя), ВАТ «Львівська пивоварня» і Київський пивзавод «Славутич»,

- ЗАТ «Оболонь» (м. Київ);

- Пивоварна група «Сармат», куди входять ЗАТ «Сармат», ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим» (м. Сімферополь), «Пивобезалкогольний завод Дніпро» (м. Дніпропетровськ), ЗАТ «Фірма «Полтавпмво» і ЗАТ «Київський пивзавод № 1».