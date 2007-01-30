Костусєв влаштує обвал цін на ринку житла?

Постійним підвищенням вартості житла на первинному ринку зацікавився Антимонопольний комітет України. «Ми перевіримо всі великі будівельні компанії в столиці і кількох областях», - повідомив голова АМКУ Олексій Костусєв.

За його словами, «в першу чергу перевірки торкнуться обгрунтованості цін на первинне житло». Нагадаємо, що середня вартість житлової нерухомості в столиці вже досягла $2,5 тис. кв.м. А представники найбільших будівельних холдингів стверджують, що ціни будуть рости і далі.

«Ми виявлятимемо факти необгрунтованого підвищення цін і причини відсутності конкуренції на ринку первинного житла», - обіцяє Костусєв. За даними співробітників Антимонопольного комітету, в першу чергу вони досліджують реальну собівартість будівельних робіт і рентабельність цього бізнесу.

«Те, що будівельники мають надприбуток, зрозуміло давно, проте раніше ніхто серйозно не робив аналіз того, як саме вони формуються і хто диктує цінову політику», - підтверджує джерело в Міністерстві будівництва. Він уточнив, що, за розрахунками відомства, минулого року середня собівартість будівництва житла в Україні не перевищувала $330.

Представники будівельних компаній не приховують, що собівартість будівництва у декілька разів нижча ніж ціна продажу. Генеральний директор компанії «Градострой» Віктор Власов зазначає, що реальні витрати забудовників на 1 кв. м житла, яке відповідає сучасним вимогам і має відповідну інфраструктуру і паркінг, коливаються в межах $800 у спальних районах до $1300 в центральній частині Києва.

Як пояснюють столичні ріелтори, ситуація зі зростанням цін влаштовує всіх, окрім кінцевого споживача. «У серйозному будівельному бізнесі зав`язані тільки багаті люди і відомі прізвища», - пояснює на умовах анонімності директор однієї з компаній з продажу нерухомості. Він також припускає, що дії Антимонопольного можуть спровокувати обвал ринку.

Глава Антимонопольного комітету обіцяє, що «якщо факти необгрунтованого підвищення цін будуть виявлені, то до компаній, які порушили конкурентне законодавство, будуть застосовані санкції, а також порушено справи».

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості України Олександра Бондаренка, «спочатку потрібно довести наявність монополії, а потім робити відповідні прогнози». На його переконання, ціни на житло продиктовані ринковим попитом, а не монопольними домовленостями. Однак того, що масштабні перевірки можуть вплинути на обвал цін, він також не спростовує. «Все залежатиме від результатів перевірки і тих компаній, яких вона торкнеться», - констатує Бондаренко.

В кінці минулого року аналогічні перевірки були ініційовані в Москві. В результаті на московському ринку був спровокований обвал цін. Ймовірності російського сценарію не заперечує представник будівельної компанії «КиївЖитлоІнвест» Володимир Германов. Він погоджується, що «велику частку будівельного ринку контролюють кілька компаній, і вони формують ціну». Проте звинувачувати їх у монополії фахівець не береться, посилаючись на те, що потрібно дочекатися результатів перевірки Антимонопольного комітету. В той же час топ-менеджери найбільших будівельних компаній запевняють, що перевірок вони не бояться. «Ми готові до будь-якої перевірки, це - життя», - каже віце-президент «Київміськбуду» Сергій Драч. Він запевняє, що оператори ринку надприбутків не отримують.

В кінці минулого року столичні будівельники, щоб підігріти ринок, вилучили з продажу всі одно- і двокімнатні квартири.

Обком з посиланням на "Дело"