Науковці просять Верховний Суд захистити базу орних земель Академії

Науковці просять голову Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА захистити Національний науковий центр - єдину базу орних земель Національної академії наук України.

Про це йдеться у відкритому листі до голови ВСУ, текст якого передав УНІАН заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології, член-кореспондент НАН України Віктор ШВАРТАУ.

Зокрема, у зверненні науковців зазначається, що “Національний дослідний центр, визнаний національним надбанням, може бути знищено 26 січня 2010 року об 11.00 рішенням Верховного Суду України”.

“На цих землях кується боєздатність країни у стінах дослідних заводів тричі Героя Радянського союзу та України Бориса ПАТОНА. На цих землях Герой України академік Володимир МОРГУН створює та впроваджує у виробництво нові сорти озимої пшениці, основної продовольчої культури України. Це хлібний достаток нашого суспільства! Розробки видатних вчених двічі визнані національним надбанням! І нехтувати цим, означає доводити країну до злиднів”, - йдеться у зверненні науковців.

За інформацією науковців, з 2007 року триває судовий спір відносно користування земельною ділянкою між Глевахівською селищною радою та ДП «Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин та генетики НАН України» в смт Глеваха Київської області.

Зокрема, Глевахівська селищна рада звернулася до суду з позовом до НАНУ про припинення права користування земельною ділянкою 971,21 га, розташованої на території селищної ради. Підставою для звернення до суду стали складені Управлінням з контролю за використанням земель у Києві та Київської області акти перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 17.09.07 р., 17.10.07 р. стосовно нецільового використання земель ДП «ДСВ ІФРГ НАН України».

При цьому автори відкритого листа зазначають, що керівництво Глевахівської селищної ради саме організувало незаконне звалище на вказаних землях, “про що є документи від МВС та райдержадміністрації”, в організації якого потім в судах звинувачували НАН України.

За інформацією науковців, 30-31 грудня 2008 р. Господарський суд Київської області вимоги Глевахівської селищної ради задовольнив повністю та вирішив вилучити у ДП «ДСГВ ІФРГ НАН України» земельну ділянку площею 387,19 га.

Як зазначають автори листа, при цьому суд не врахував, що державні землі НАН України не можуть передаватися в комунальну власність; особливо цінні землі НАН України не можуть бути вилучені для несільськогосподарських потреб без відповідної на те постанови Кабінету міністрів України; вилучення земельної ділянки можливе лише за письмовою згодою землекористувача, сільські ради можуть вилучати лише земельні ділянки комунальної власності, а не державної.

Не погоджуючись із рішенням Господарського суду Київської області, НАН України та ДП «ДСВ ІФРГ НАН України» звернулися до апеляційного суду з відповідними скаргами.

Однак 30 квітня 2009 р. Київський апеляційний міжобласний господарський суд рішення Господарського суду Київської області залишив без змін.

12 травня 2009 року НАН України звернулася до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою і 27 травня 2009 р. ВГСУ задовольнив касаційну скаргу НАНУ та скасував рішення Господарського суду Київської області від 30-31.12.2008 р. та Постанову Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 30.04.2009 р. ВГСУ також прийняв нове рішення, яким відмовив Глевахівській селищній раді в задоволенні позову до НАН України.

Глевахівська селищна рада оскаржила постанову ВГСУ у Верховному Суді України, і ВСУ 18 серпня 2009 р. задовольнив касаційну скаргу селищної ради та скасував постанову Вищого господарського суду України.

Після цього розпочався новий виток судових спорів із залучення третіх сторін, і ось наприкінці 2009 року Верховний Суд України для вирішення питання щодо касаційної скарги Глевахівської селищної ради витребував із Господарського суду Київської області всі матеріали справ щодо земель Національної академії наук України.

Розгляд цієї справи ВСУ призначив на 26 січня 2010 року.

Автори звернення дивуються, чому “замість потужної підтримки та захисту видатних вчених, їх наукових розробок, державні мужі розкрадають орні землі дослідного центру. Рішення Верховного суду від 18 серпня 2009 року, за яким державні орні землі, національне надбання нашої країни передаються у комунальну власність, нагадало демагогією і брехнею шабаш 1948 року... І знову „справа по Землі” вже у Верховному суді. І знову дивовижно термінове прийняття „справи” до розгляду – на 26 січня 2010 року. Виникає питання: що цьому суду та багатьом іншим (Васильківському міжрайонному, Господарському суду Київської області), які прийняли неймовірні, з точки зору здорового глузду та Закону України, рішення необхідно з’ясовувати? Цілком зрозуміло, що не можна красти державні орні землі, землі наукового центру світового рівня! Чи в нашій країні за гроші можна все?”.

Автори звернення, під яким стоять 1535 підписів – трудових колективів, товариств, видатних вчених, академіків, член-кореспондентів, докторів наук, наукових співробітників, Героїв України, виробничників, механізаторів, фермерів з 74 установ, - звертаються до В.ОНОПЕНКА “з останньою надією на підтримку”. Вони просять голову ВСУ “сприяти у вирішенні Верховним судом України даного питання згідно з чинним законодавством України і на користь Державі та захистити орні землі Національної академії наук”.