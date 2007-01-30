У Криму змило в море москвича і киянина

У Чорноморському районі Криму двох відпочиваючих, які вирішили помилуватися нічним штормом, змило в море. Одному з них вдалося вибратися на берег, іншого дотепер шукають рятувальники МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в АРК, 29 січня близько 23-ї год. до МНС надійшло повідомлення про те, що в урочищі Атлеш у селі Оленьовка прибійною хвилею змило людину.

Як виявилося, компанія з п`яти чоловік, які орендували будиночок в селі Оленьовка, увечері, коли на морі піднявся шторм до 6 балів, вирішила помилуватися стихією. Вони вийшли на обривистий десятиметровий берег, а 32-річний москвич і 36-річний киянин вирішили спуститися до моря нижче.

За словами рятувальників МНС, місце, де знімалися такі фільми, як «Людина-амфібія», «Пірати 20 століття», дуже небезпечне і страшне навіть у світлий час доби і при повному штилі, нахил спуску доходить тут до 80 градусів. За даними рятувальників, двох екстремалів, які спускалися залізними сходами до оглядового майданчика, несподівано накрила гігантська 6-8-метрова хвиля. Москвич встиг схопитися за скелю і вибратися, а киянина більше ніхто не бачив. Компанія близько півтори години безуспішно шукала постраждалого, і лише після цього люди звернулися по допомогу в міліцію.

На місце події прибули співробітники МНС і МВС, а також рибалки товариства «Атлеш». Пошукові роботи тривали до 3-ї години ночі, але результату не дали. На ранок пошуки поновилися.