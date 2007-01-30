ПриватБанк відкриє представництво у Китаї
12:57, 30 січня 2007Суспільство
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Необхідні документи подали в Нацбанк
Український комерційний банк «ПриватБанк» планує відкрити представництво у Китаї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні журналістам.
За словами А.ШАПОВАЛОВА, «ПриватБанк» уже подав необхідні документи в Нацбанк.
Керівник комісії з регулювання банківської діяльності Китаю ЛЮ Мінкан повідомив, що український банк вже звернувся з відповідною заявкою й до китайського регулятора.
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