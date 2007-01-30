ПриватБанк відкриє представництво у Китаї

Український комерційний банк «ПриватБанк» планує відкрити представництво у Китаї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні журналістам.

За словами А.ШАПОВАЛОВА, «ПриватБанк» уже подав необхідні документи в Нацбанк.

Керівник комісії з регулювання банківської діяльності Китаю ЛЮ Мінкан повідомив, що український банк вже звернувся з відповідною заявкою й до китайського регулятора.