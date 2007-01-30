Гривня отримала офіційний графічний символ (фото)

Корпорація Adobe, один з лідерів у випуску софта для роботи з графікою і відео випустила новий шрифт Arno Pro. Як стало відомо, до спеціальних символів цього шрифту вперше увійшов офіційний знак української гривні. Про це повідомляє Обком з посиланням на Паралель-медіа.

Графічний символ гривні складається з двох елементів. Перший і основний елемент ґрунтується на рукописному варіанті літери «г» (кирилиця) - вона позначає першу букву в назві «гривня». Другий елемент - це дві горизонтальні паралельні лінії, які втілюють ідею стабільності грошової одиниці, високий потенціал і зростання національної економіки України. Схожа ідея традиційно використовується для позначення декількох валют, зокрема американського долара.

На думку Нацбанку, вибраний банком символ національної грошової одиниці є простим за зовнішніми ознаками і змістовним за своїм внутрішнім статусом.

Графічне позначення гривні є максимально спрощеним, легко запам`ятовується, що гарантує застосування цього знаку не тільки серед фахівців, але і широкими верствами населення.

Графічний знак гривні є простим для написання «від руки» і може бути розташований як перед номіналом, так і після нього.

Гривня була введена в обіг у вересні 1996 року. Тоді деякі українські газети провели власні конкурси на створення графічного символу для нової грошової одиниці, проте в той час ця ініціатива не була підтримана на офіційному рівні.