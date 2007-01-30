Синоптики обіцяють мокрий сніг та ожеледицю

Завтра в Україні синоптики прогнозують невеликий сніг, вночі у південній частині помірний сніг, вдень у західних областях мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви 19-24 м/с. Температура в західних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі 10-15° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 16-20°, вдень 2-7° морозу. На Закарпатті вночі невеликий, вдень помірний сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, у горах пориви 19-24 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в горах вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу.

За повідомленням Укргідрометцентру, 1 лютого в Україні часом очікується сніг, мокрий сніг, хуртовини, на Прикарпатті та у південній частині країни мокрий сніг з дощем (вранці та вдень в Карпатах сильні опади). Температура вночі у східній половині 12-17° морозу, в західних областях від 4° морозу до 1° тепла, на решті території 6-11° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, в західних та південних областях 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. На Закарпатті очікується мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. хуртовини; вранці та вдень сильні опади. Температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла (в горах протягом доби 2-7° морозу).

2 лютого вночі сніг, мокрий сніг, хуртовини (у північних та західних областях невеликий сніг); вдень без істотних опадів, лише у східній частині невеликий сніг. Температура протягом доби 3-8° морозу (у Криму та Приазов`ї близько 0°); у північних областях вночі 8-13° морозу, вдень 5-10° морозу. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у Криму до 24 м/с, 1 лютого на високогір`ї Карпат 25-30 м/с. На дорогах України ожеледиця. На Закарпатті без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (в горах вночі близько 10° морозу, вдень 2-7° морозу). Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, 1 лютого місцями пориви 15-20 м/с, високогір`ї Карпат 25-30 м/с. На дорогах ожеледиця.

3 лютого синоптики прогнозують вночі у західній частині, а 4 лютого в Україні, окрім східних областей та півночі Лівобережжя, часом невеликий та помірний сніг, мокрий сніг. Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 16-21°, місцями 23-26° морозу, вдень 7-13° морозу; у південних та західних областях вночі 3 лютого 9-15° морозу. На Закарпатті температура вночі 6-11° морозу, в горах вночі 15-20° морозу. На решті території вночі 13-19° морозу.

4 лютого (окрім Запорізької області ) 5-11° морозу, вдень 1-7° морозу (в Криму вночі 6-12° морозу, вдень 0-6° морозу, на півдні вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°). На решті території (окрім Дніпропетровщини) вночі 9-15° морозу, вдень 3-9° морозу. На Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 31 січня буде хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 10-12° морозу, вдень 2-4° морозу; по області вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу.

1 лютого буде хмарно з проясненнями, часом сніг, мокрий сніг, хуртовини; температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

2 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, вночі 2 лютого місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

3 лютого синоптики прогнозують часом невеликий сніг, вночі без істотних опадів. Температура вночі 13-19° морозу.

4 лютого також часом невеликий сніг, вночі 10-15° морозу; вдень 3-9° морозу.