Генпрокуратура має дещо на Черновецького

Органи прокуратури до 10 лютого перевірять обгрунтованість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, відповідне доручення днями було надіслано прокурорам областей. Після чого, за результатами перевірок, органи прокуратури здійснюватимуть відповідні дії.

Водночас, виступаючи на розширеній колегії Генпрокуратури за підсумками діяльності у 2006 році, заступник генпрокурора Тетяна КОРНЯКОВА повідомила, що, зокрема, за результатами перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у місті Києві було «виявлено порушення при формуванні тарифів на комунальні послуги: у собівартість послуг включено (вдумайтесь!) судові витрати на позови до кожного споживача в місті Києві, не залежно від того, сплачує він за отримані послуги чи ні».

Продовжуючи цю тему, О.МЕДВЕДЬКО додав, що столична прокуратура внесла відповідне подання на ім’я Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.