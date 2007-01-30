Шуфричу терміново потрібен мільярд

Для завершення будівництва чотирьох об’єктів на Чорнобильській АЕС необхідно 1 млрд. доларів. Про це міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ сказав сьогодні журналістам під час прямої телефонної лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, необхідно добудувати сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), два заводи з переробки радіоактивних відходів – один для рідких, другий – для твердих, та безпосередньо саркофаг.

Н.ШУФРИЧ зазначив, що будівництво цих об’єктів фінансується Асамблеєю донорів із рахунків ЄБРР та самою Україною.

Міністр висловив вдячність країнам-донорам, які формують відповідні рахунки для фінансування чорнобильські програми, а також Єврокомісії, яка в межах програми ТАСІS виділяє фінансування на ці об’єкти.

Н.ШУФРИЧ наголосив, що СВЯП-2 будується на території зони відчуження виключно для відпрацьованого палива ЧАЕС.

«Жодного іншого відпрацьованого палива в межах цього сховища зберігати не планується», - заявив Н.ШУФРИЧ.