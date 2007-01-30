В українських спортсменів на кордоні вилучили зброю

Група українських спортсменів, що поверталася після чергових зборів додому із Мюнхена, намагалася провезти через український кордон під виглядом спортивної стрілецької зброї два карабіни марки „Вальтер” калібру 5,5 міліметрів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Члени команди прилаштували поміж спортивного арсеналу придбаний за кордоном товар, уникнувши оформлення. У результаті карабіни, кожен з яких, за попередньою оцінкою, коштує близько 8 тисяч гривень, конфісковано й передано у митницю.