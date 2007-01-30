Луганських боржників залишили без води та каналізації

Обласне комунальне підприємство «Луганськвода» за допомогою систем «Спрут» і «Зигзаг» почало відключати від водозабезпечення та каналізації квартири боржників у Луганську.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, роботи з відключення здійснюють фахівці «Полтававодоканал», де й було розроблено системи «Спрут» і «Зигзаг», які діють за принципом медичного зонду.

Так, в Артемівському і Жовтневому районах вже відключені 9 квартир боржників. У «чорному» списку понад 400 квартир, господарі яких не платять за воду понад 3 місяці і борг яких перевищує 500 грн.

Як зазначили у прес-службі, відключають боржників після обов’язкового попередження мешканців особисто і під підпис.