Прогноз погоди на завтра: від +5 до –18 градусів?

Скільки протримається зима, яка тільки-но почалася? – поставив собі питання УНІАН і поліз в Інтернет. Те, що ми побачили, змусило здригнутися. І не те щоб таку реакцію викликала інформація про насування холодів - похололо від розбіжностей, які видають різні ресурси.

Виявилось, сайт «Икар» з посиланням на gismeteo.ru прогнозував, що 30 січня у Києва вдень очікується +3...+7 градусів. Росгідрометцентр обіцяв мінус чотири градуси, ресурс Турпогода мінус 6°C. Причому «Ікар» обіцяв, що у вівторок буде без опадів, Турпогода очікувала легкого снігу. А загалом маємо, що маємо: різниця в прогнозах склала тринадцять градусів.

Та сама Турпогода лякає вісімнадцатиградусним морозом вночі 3 лютого, оптимістичний «Ікар» обіцяє до плюс п`яти градусів у цей час. Як легко помітити, різниця становить двадцяти три градуси.

Ще не кінець. Турпогода обіцяє 3 лютого пориви південно-східного вітру, Росгідрометцентр вважає, що вітер буде південно-західний. Все це нагадало, як напередодні Нового року нас лякали чи не тридцятиградусними холодами. Не було ніяких холодів, плюсова температура стояла і на Водохреще, і навіть ураган Кирило не приніс особливих морозів.

Щоб збагнути ситуацію, ми звернулися до Людмили Гумоненко, начальника сектора короткострокових прогнозів Українського гідрометцентру.

– Розкажіть, чому існує така різниця в прогнозі погоди?

– Річ у тому, що деякі ЗМІ використовують в своїх прогнозах американську, німецьку, російську моделі погоди. Там застосовуються різні методики, тому різні результати виходять. Але вони засновані не на українських моделях, які враховували б наші кліматичні умови. Ми ж працюємо за нашими схемами, тому краще знаємо прогноз у країні. Хоча стовідсоткових результатів ніхто дати не може.

– Добре. І що ж нас чекає?

– Температура всі ці дні по Києву і області в цілому буде морозною. Нічна – в межах 8–15 градусів, 3 лютого може знизитися до мінус сімнадцяти–вісімнадцяти градусів, денна – від трьох до десяти морозу. 1 лютого – мокрий сніг, можливі завірюхи. Також 1 лютого денна температура підвищиться до чотирьох морозу – одного градусу тепла. Поки що можна сказати, що, за попередніми даними, вся перша декада лютого буде морозною. Температура при цьому коливатиметься.

Антон Зікора