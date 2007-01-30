Янукович окреслив пріоритети розвитку Львівщини

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, який перебуває з робочою поїздкою у Львівській області, окреслив основні пріоритети розвитку Львівщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, В.ЯНУКОВИЧ вважає, що на першому місці стоїть питання промисловості та гірничої хімії. Він зазначив, у державі сьогодні є дуже велика проблема з калійними добривами, оскільки потужність підприємств цієї галузі останнім часом різко зменшилася. Тому, за словами прем’єра, сьогодні це питання перебуває на особливому контролі уряду.

Другим за важливістю для Львівської області, на думку В.ЯНУКОВИЧА, є питання вугільної промисловості.

Під час поїздки прем’єр-міністр привернув увагу до питання розвитку транскордонного співробітництва. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що на Львівщині перетинаються 2 з 9 транс’європейських транспортних коридорів., але, на його переконання, цей потужний євроінтеграційний ресурс досі майже не використовувався.

Також до пріоритетних напрямків роботи на Львівщині глава уряду долучив і збереження культурної спадщини, зазначивши, що місцева та обласна влада несистемно підходять до вирішення цього питання.

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Міністерству культури і туризму разом із представниками регіонів, у першу чергу Львівської області, підготувати Державну програму збереження культурної спадщини в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, таке доручення прем’єр дав сьогодні під час наради з адміністративно-господарським активом Львівської області.

"Треба відпрацювати Державну програму, в тому числі спільну зі Львовом, щодо збереження культурної спадщини", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши, що “близько 50% культурної спадщини України знаходиться саме на Львівщині”.

За словами прем’єр-міністра, для прийдешніх поколінь має бути збережений історичний центр Львова - місце, яким пишається Україна і яке приваблює туристів. Згідно із діючими державними програмами зі збереження архітектурної спадщини, передбачене проведення реставраційних робіт на 18 пам’ятках архітектури Львівщини, зокрема, у місті Львові заплановане завершення ремонтно-реставраційних робіт у Палаці Потоцьких, Музеї етнографії та Національному музеї українського мистецтва.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що до цього часу ситуація зі збереженням культурної спадщини в Україні складалася не кращим чином. “Треба визнати відверто - влада підходила до цього питання не системно”, - наголосив він.