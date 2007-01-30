Правоохоронці затримали 10-річних крадіїв

Правоохоронці затримали у селі Банилів Вижницького району Чернівецької області 10-річних крадіїв, на рахунку яких дві крадіжки.

Як повідомила УНІАН інспектор Центру громадських зв’язків УМВС у Чернівецькій області Діана ГЕОРГІЦА, двоє десятирічних хлопчаків, прогулюючи уроки, проникли у будинок свого односельця. У коробці від електробритви вони виявили грошову схованку господарів. За словами 30-річного потерпілого, який звернувся до міліції із заявою про крадіжку, в схованці було 100 євро, 290 доларів США та 1600 гривень. Але повернути їх господарю не вдалося, оскільки юні крадії, тікаючи з місця злочину, загубили поцуплені гроші.

Через два дні вони запросили на крадіжку ще двох своїх однокласників. Розбивши вікно, малолітні крадії проникли у будинок 49-річного односельця, який перебував на заробітках за кордоном. Вони викрали бінокль, сувенірну запальничку і норкову шубу. Проте втекти їм не вдалося, оскільки сусіди вчасно повідомили міліцію про крадіжку і хлопці були затримані.

За даними міліції, дітей до злочину підштовхнула не бідність, а цікавість. На їхніх батьків накладено штраф відповідно до статті 184 Адміністративного кодексу України

Довідка УНІАН: У 2006 році у Чернівецькій області неповнолітні скоїли 244 злочини, що в 1,9 разу менше, ніж у 2001 р. Водночас правоохоронці стурбовані тим, що останнім часом на Буковині злочинність молодшає, і злочини скоюють вже не тільки підлітки, а й малолітні.