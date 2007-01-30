Янукович сподівається на швидкий вступ до СОТ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що рішення про вступ України до Світової організації торгівлі буде прийнято у першому півріччі 2007 року

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабміну, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові.

Глава уряду відзначив, що остаточне вирішення питання щодо вступу України до СОТ має кілька складових.

"Ми маємо отримати відповідь комісії, що працює в Женеві, на питання, чи відповідають закони України вимогам СОТ, чи ні. Офіційної відповіді поки немає, але, швидше за все, вона буде позитивною", - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зазначив, що слід врегулювати питання про експорт зерна та імпорт м’яса в Україну, питання дотацій агропромисловому комплексу, яке необхідно привести у відповідність до вимог СОТ, а також підписання двостороннього протоколу з Киргизстаном.

"Киргизстан вимагає від України виплатити борги, які Україна не визнає і ніколи не визнає", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ. "Це питання не стосується вступу України до СОТ, тому воно, швидше за все, буде знято", - додав він.