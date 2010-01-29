Кужель: не важливо, хто Президент, важливо, хто прем'єр

За словами голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва, заслуженого економіста України Олександри КУЖЕЛЬ, не важливо, хто стане наступним Президентом – Віктор ЯНУКОВИЧ чи Юлія ТИМОШЕНКО, головне, щоб майбутній глава держави не заважав підприємцям так, як це робив Віктор ЮЩЕНКО.

Про це Олександра КУЖЕЛЬ повідомила на прес-конференції в Дніпропетровську, повідомляє ІА «Новий міст».

«На сьогодні з тими урізаними повноваженнями, які є в Президента, якщо він не заважатиме, як нам заважав В.ЮЩЕНКО, він не особливо впливає на нашу діяльність. Мені найголовніше, кого він проведе на посаду прем`єр-міністра і як дасть сформувати уряд. Адже всі зміни, які стосуються бізнесу, узгоджуються з прем`єром. Зараз для мене важливо, що те, що я роблю, я можу відстояти професійно і мені не треба робити комусь реверанси. Державі з бізнесом треба домовлятися, і ні одному, ні другому - не сідати на голову», – сказала О.КУЖЕЛЬ.

За її словами, останнім часом були проведені ряд законів, які істотно допоможуть малому і середньому бізнесу.

«Серед них – закон про скорочення вдвічі контрольних перевірок, крім того, одним з наших законів ми заборонили перевіряти заробітну плату всім, окрім податкової. Це дуже важливо, адже мінімум 5 органів перестають ходити до бізнесу», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Крім того, О.КУЖЕЛЬ сказала, що Сергій ТІГІПКО готовий працювати в команді Ю.ТИМОШЕНКО, у разі, якщо вона стане Президентом.

«Виборець С.ТІГІПКА – це підприємець з інтелектом. Сергій Леонідович заявив, що якщо Президентом України стане Ю.ТИМОШЕНКО, він з нею працюватиме за умови ухвалення тих реформ, які він запропонує», – сказала О.КУЖЕЛЬ.