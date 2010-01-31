Тимошенко вважає, що на науку необхідно виділяти не менш як 1,5% ВВП

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на потреби і розвиток науки необхідно передбачати в державному бюджеті не менш як 1,5% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Одеського політехнічного університету і Південноукраїнського національного педагогічного університету.

«Як мінімуму до 1,5% ВВП, якщо ми не витрачатимемо на науку, наша країна не зможе рухатися вперед», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що необхідно вжити всі можливі дії для того, щоб українські університети стали центрами формування інтелектуального потенціалу країни. Зокрема, на її думку, для цього необхідно вишам надавати можливість автономної роботи.

«Крім того, ви знаєте, що зараз ми можемо надавати спеціальний статус дослідницького вищим навчальним закладам. І ми йтимемо цим шляхом, і розвиватимемо всі можливості в цьому напрямі. Це означає, автономія у всіх аспектах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.