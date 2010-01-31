Корону "Міс Америка-2010" завоювала представниця Вірджинії (фото)

Переможницею конкурсу "Міс Америка", фінал якого пройшов пізно увечері в суботу, 30 січня, в Лас-Вегасі, стала 22-річна представниця штату Вірджинія Керісса Кемерон (Caressa Cameron).

"Міс Америка - 2010" вивчає тележурналістику в Університеті співдружності Вірджинії (Virginia Commonwealth University) і планує стати ведучою.

Окрім корони і титулу "Міс Америка", Кемерон одержала 50 тисяч доларів, які вона може витратити на навчання.

Друге місце в конкурсі краси "Міс Америка" посіла Крісті Кевіндер (Kristy Cavinder) з Каліфорнії, яка одержала 25 тисяч доларів.

Всього в "Міс Америка" брали участь 53 конкурсантки, які раніше стали переможницями конкурсів краси в своїх штатах.

Лента.ру