Скільки коштує винайняти квартиру у Києві (по районах)

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві у січні п.р. зросла на 0,37% - до 439 доларів за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за цей період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. - до 455 дол., 2-кімнатних – зросла на 4 дол. - до 620 дол., 3-кімнатних – зросла на 5 дол. - до 756 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 358 дол., 2-кімнатних – на 7 дол. - до 612 дол., 3-кімнатних – на 8 дол. - до 724 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 265 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 350 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 540 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. - до 278 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 378 дол., 3-кімнатних – зросла на 9 дол. - до 537 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 1 дол. - до 251 дол., 2-кімнатних – знизилася на 1 дол. - до 349 дол., 3-кімнатних – знизилася на 4 дол. - до 438 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 3 дол. – до 279 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. - до 395 дол., 3-кімнатних – знизилася на 2 дол. – до 447 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир зросла на 5 дол. – до 326 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. - до 438 дол., 3-кімнатних – на 2 дол. - до 459 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 265 дол., 2-кімнатних – на 5 дол. - до 360 дол., 3-кімнатних – на 1 дол. - до 461 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир стабілізувалася на рівні 260 дол., 2-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 384 дол., 3-кімнатних – на 9 дол. - до 472 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 251 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. - до 350 дол., 3-кімнатних – зросла на 1 дол. - до 471 дол.

Обсяг пропозицій від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених в десяти районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 17%, у Печерському – 13%, у Дарницькому – 12%, в Оболонському – 9%, у Дніпровському – 9%, у Солом’янському – 11%, у Голосіївському – 8%, у Святошинському – 8%, у Деснянському – 7%, у Подільському – 6%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2009 році знизилася на 27,8% – до 438 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року опікується консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.