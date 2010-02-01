Під час виборів міліція охоронятиме пам’ятники борцям за волю України

На Прикарпатті під час виборів під особливою увагою правоохоронців будуть пам’ятники борцям за волю України.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків УМВС України в Івано-Франківській області. За їхньою інформацією, під час виборчого процесу у другому турі президентських виборів прикарпатські правоохоронці особливо пильнуватимуть місця розташування пам’ятників героям визвольної боротьби та меморіальні кладовища. У центрі громадських зв’язків УМВС в області наголошують, що таке рішення прийняте, аби відвернути акти вандалізму і можливі провокації.

Тут також повідомили, що під час першого туру виборів в області правопорядок на виборах забезпечували понад дві тисячі міліціонерів - по два на дільницю. Стільки ж буде і 7 лютого цього року.