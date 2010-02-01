Тимошенко обіцяє захистити позичальників банків від тиску

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє захистити позичальників комерційних банків від тиску з боку колекторських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час теледебатів у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі.

«Ми ухвалимо жорсткий закон про роботу всіх колекторів, які сьогодні просто знищують життя людей, які не дають їм дихати і примушують, – при такій нерозумній політиці (у банківській сфері – УНІАН) – повертати кредити по новому курсу. Я хочу, щоб ви знали, що я вас обов`язково захищатиму», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що у разі перемоги на виборах, забезпечить зміцнення курсу гривні до 6,0-6,5 грн. за 1 долар.

«Малий і середній бізнес і ті люди, які брали кредити у валюті, – будьте спокійні. Ми гривню поставимо у ті рамки і ті межі, які дозволять вам без вашого банкрутства повернути все це банкам і бути захищеними», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, що Ю.ТИМОШЕНКО бере участь у теледебатах одна, оскільки В.ЯНУКОВИЧ відмовився вести публічну дискусію зі своїм конкурентом.