Проект відключення нелегальних мобілок спустять на гальмах?

Нова система боротьби з нелегальним імпортом мобільних телефонів запрацює не раніше кінця року. Мобільні оператори не встигли впровадити систему моніторингу IMEI-кодів телефонів у встановлений Нацкоміссією з питань регулювання зв`язку (НКРС) термін – до 1 лютого, і тому не відключатимуть "сірі" телефони з 16 лютого, як планувалося. У НКРС, схоже, поставилися до зриву терміну поблажливо і готові їх корегувати з об`єктивних причин, пише Комерсант-Україна.

Вчора закінчився термін, в який оператори стільникового зв`язку зобов`язалися завершити установку устаткування для відключення абонентів, IMEI-коди (ідентифікаційний номер, що привласнюється виробником) мобільних телефонів яких не внесені до бази Держцентру радіочастот. Проте жоден з національних GSM-операторів досі не встановив необхідне устаткування, й винна в цьому сама НКРС, стверджують оператори. Основна претензія - технічне завдання для впровадження системи моніторингу вони отримали від комісії лише в січні, а на установку устаткування необхідні місяці. Ще одна проблема - відключення мають здійснюватися всіма операторами одночасно, кажуть в компаніях. Інакше ті, хто зробить це першим, будуть в невигідному положенні – з їхньої мережі може піти ряд абонентів.

Попри очевидний зрив терміну впровадження системи моніторингу IMEI-кодів телефонів, в НКРС поки не мають наміру їх корегувати. Водночас в комісії готові йти назустріч операторам, якщо ті нададуть об`єктивні причини затримки впровадження проекту.