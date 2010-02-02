У Києві без тепла та гарячої води залишилися щонайменше три вулиці

В Оболонському районі Києва будинки, щонайменше, трьох вулиць – Богатирської, Героїв Дніпра та Озерної, з ночі залишаються без тепла та гарячої води.

Як передає кореспондент УНІАН з місця події, тепло та гаряча вода зникли 1 лютого близько опівночі.

В інформаційній службі “Київенерго” 15-58 мешканцям мікрорайону сказали, що сталася велика аварія, яка позбавила теплопостачання та гарячої води дуже велику кількість будинків у районі. За даними інформаслужби, аварію – прорив труби – планують ліквідувати сьогодні до вечора.

Без тепла у цьому районі залишаються і три дитячі садочки, інформують батьки дітей.

УНІАН звернувся за коментарем до прес-служби “Київенерго”.