У Севастополі затриманий вистрибнув з четвертого поверху

У Севастополі затриманий міліцією чоловік вибив шибку і вистрибнув з четвертого поверху будівлі Ленінського районного відділу внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління МВС України в місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ.

За його словами, співробітники кримінального розшуку працювали над розкриттям злочину минулих років - квартирної крадіжки, скоєної в 2008 році із сумою збитку більш як 15 тис. грн.

Оперативники одержали інформацію про те, що цю крадіжку здійснила група осіб. Одного із співучасників було затримано, а через добу співробітники міліції затримали другого співучасника разом з дружиною. Під час обшуку у них було вилучено речові докази, які свідчать про їх причетність до крадіжки, а також наркотичні речовини.

В.ПЕТУХОВ повідомив, що подружжя було доставлене до різних кабінетів Ленінського райвідділу міліції. Щойно чоловік зайшов до кабінету, він, не кажучи ані слова, кинувся до вікна, вибив шибку і вистрибнув з четвертого поверху.

За інформацією Відділу з питань зв`язків з громадськістю УМВС, «зараз з множинними травмами він перебуває на стаціонарному лікуванні. Перевірку за даним фактом проводить прокуратура».