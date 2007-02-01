АФНУ: із землею в Київській області - катастрофа

У 2007 році ціна на землю в Київській області зросте в середньому на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив президент Асоціації фахівців із нерухомості України Олександр БОНДАРЕНКО в ході прямої лінії газети «Аргументы и факты в Украине».

За словами експерта, вартість землі в Київській області минулого року зросла в середньому на 50% і такого ж зростання цін слід чекати й поточного року.

«Із землею в Київській області - катастрофа», - сказав О.БОНДАРЕНКО. Він зазначив, що продовження ще на рік мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення призвело до консервації тіньових схем продажу землі. За його словами, існують фірми, які спеціалізуються на зміні цільового призначення землі, викуповуючи ділянки й перепродуючи їх на вторинному ринку.

Довідка УНІАН. Громадська некомерційна організація - Асоціація фахівців із нерухомості України (АФНУ) працює з 1995 року. Об`єднує представників із 25 регіонів країни.