На закритій шахті «Запорізька» знайшли тіла трьох людей

На недіючий шахті №153 (колишня шахта «Запорізька») поблизу міста Красний Луч Луганської області знайдено тіла трьох чоловіків, які загинули внаслідок вибуху вночі 4 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Луганській області, вибух газоповітряної суміші у гірничій виробці стався о другій годині.

Внаслідок вибуху загинуло 4 чоловіків. Один з них, 1976 р.н. помер по дорозі у лікарню. Тіла трьох загиблих 1982, 1981, 1977 р.н. було знайдено на горизонті 980 метрів у 6-му людському стволі й піднято на поверхню учора о 19.30.

Причини перебування людей у виробці та вибуху встановлюються.