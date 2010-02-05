На закритій шахті «Запорізька» знайшли тіла трьох людей
10:10, 05 лютого 2010Суспільство
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Загинули внаслідок вибуху
На недіючий шахті №153 (колишня шахта «Запорізька») поблизу міста Красний Луч Луганської області знайдено тіла трьох чоловіків, які загинули внаслідок вибуху вночі 4 лютого.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Луганській області, вибух газоповітряної суміші у гірничій виробці стався о другій годині.
Внаслідок вибуху загинуло 4 чоловіків. Один з них, 1976 р.н. помер по дорозі у лікарню. Тіла трьох загиблих 1982, 1981, 1977 р.н. було знайдено на горизонті 980 метрів у 6-му людському стволі й піднято на поверхню учора о 19.30.
Причини перебування людей у виробці та вибуху встановлюються.
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