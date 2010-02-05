У ЦВК не проти охорони, але Внутрішні війська - це вже занадто

Члени Центральної виборчої комісії не заперечують заходів охорони будівлі комісії, але непокояться через залучення Внутрішніх військ МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, коментуючи відповідне рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Я не проти того, щоб були вжиті заходи безпеки щодо захисту членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату комісії, суб’єктів виборчого процесу, які перебувають на засіданні Центральної виборчої комісії. Це нормальне явище», - сказав А.МАГЕРА.

Разом з тим, за його словами, «в усьому треба мати міру», адже, за його словами, головне призначення Внутрішніх військ - це охорона тюрем.

«Я не хотів би, щоб у суспільстві склалося враження, що Центральна виборча комісія – це тюрма», - наголосив А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, В.ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності та правопорядку під час проведення повторного голосування з виборів Президента України”.

Цим рішенням передбачено, що Служба безпеки України, Управління державної охорони України, МВС під час підготовки, проведення повторного голосування та встановлення результатів виборів Президента України повинні “вжити вичерпних заходів із забезпечення державної безпеки, недопущення проявів терористичного характеру”, а також посилити заходи щодо своєчасного виявлення та припинення протиправних дій стосовно кандидатів на пост Президента, ЦВК, окружних і дільничних виборчих комісій, інших суб`єктів виборчого процесу, в тому числі з боку суб`єктів виборчого процесу. Крім того, ці відомства мають охороняти приміщення ЦВК.