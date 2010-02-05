Внутрішні війська не зможуть завтра взяти під охорону ЦВК

Внутрішні війська МВС України не зможуть завтра заступити на охорону будівлі Центральної виборчої комісії через відсутність у відповідному указі Президента чітких термінів виконання цього заходу, зокрема, слова «негайно».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Внутрішніх військ МВС України після офіційного підписання та доведення відповідного указу глави держави до керівництва Внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні заявив, що має намір доручити Внутрішнім військам МВС України охороняти Центральну виборчу комісію по зовнішньому периметру, а Державній службі охорони - посилити пропускну систему в ЦВК.

Сьогодні він своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2010 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення законності та правопорядку під час проведення повторного голосування з виборів Президента України”.

Цим рішенням передбачено, що Служба безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерство внутрішніх справ України під час підготовки, проведення повторного голосування та встановлення результатів виборів Президента України повинні “вжити вичерпних заходів із забезпечення державної безпеки, недопущення проявів терористичного характеру”, а також посилити заходи щодо своєчасного виявлення та припинення протиправних дій стосовно кандидатів на пост Президента, ЦВК, окружних і дільничних виборчих комісій, інших суб`єктів виборчого процесу, в тому числі з боку суб`єктів виборчого процесу. Крім того, ці відомства мають охороняти приміщення ЦВК.

Указом передбачено, що МВС України, Внутрішні війська МВС мають вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час проведення повторного голосування з виборів Президента та встановлення результатів підрахунку голосів виборців, підсумків повторного голосування, результатів виборів. Крім того, вони мають забезпечити охорону виборчих бюлетенів під час їх транспортування до виборчих комісій, зберігання у приміщеннях виборчих комісій, а також виборчої документації під час доставки до окружних, ЦВК.