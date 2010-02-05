Київські лікарні отримали наказ забезпечити 90% за Януковича?

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що адміністративний ресурс Київської міської влади працює на підтримку лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу ICTV.

"Мені зараз надзвичайно боляче дивитися, коли мер Києва працює в одній команді з ЯНУКОВИЧЕМ. Вони злилися в натхненному пориві", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її інформацією, зараз в київських лікарнях, де, відповідно до законодавства, будуть створені спеціальні виборчі дільниці, намагаються доводити плани щодо підтримки В.ЯНУКОВИЧА.

"Я була шокована, коли мені телефонують головні лікарі київських лікарень і кажуть, що їм поставили завдання не лікувати тих людей, які не будуть голосувати за ЯНУКОВИЧА. Я думаю, це в які часи ми повернулися?", - сказала вона.

"Потім… У нас є така пані КІЛЬЧИЦЬКА… Це просто якийсь недобрий дух Києва, вона літає по всім лікарням, залітає в лікарні до хворих, бере у них чомусь копії паспортів, і на період виборів в лікарнях залишають копії паспортів, а хворих виписують. А виходить так, що людина йде голосувати, але залишається ксерокопія паспорту, по якій голосують на спеціальній дільниці в лікарні. І кожен головний лікар попереджений - якщо на спеціальній дільниці не буде 90% за ЯНУКОВИЧА, то тоді вони всі будуть після виборів звільнені. Це повернення в печерний час", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.