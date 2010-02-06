Шахраї роздавали пенсіонерам сувенірні 200 євро як надбавку від кандидатів

У селищі Катеринопіль Черкаської області шахраї, назвавшись представниками одного із кандидатів у президенти, роздавали пенсіонерам надбавку до пенсії від кандидата.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС Черкаській області, зловмисники говорили, що надбавка становить 800 грн., і давали пенсіонерам купюру у 200 євро, а потім просили дати їм решту - 1600 грн. Пенсіонери погоджувалися на такий обмін, проте пізніше помічали, що отримані євро сувенірні, про що свідчив напис на купюрі "Прикол!".

Міліція розшукує шахраїв і встановлює кількість обдурених пенсіонерів.