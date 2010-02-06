Рішення міжнародних судів за позовами РосУкрЕнерго очікуються влітку

Рішення міжнародних судів за позовами компанії «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» очікуються наприкінці весни – на початку літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

«РосУкрЕнерго» має до нас декілька позовів. Частина з них вже пройшла розгляд, а саме - щодо взаємовідносин у 2006 і в 2008 роках були судові розгляди влітку минулого року і зараз, у січні. Судового рішення ми чекаємо на кінець квітня – початок травня. Окремо існує позов з приводу 11 млрд. кубометрів газу (питання власності газу – УНІАН). Слухання з цього приводу будуть, за попередньою інформацією з арбітражу, в травні-червні», - сказав І.ДІДЕНКО.