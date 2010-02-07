Культура споживання пива потребує соціальної реклами

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО планує провести роз’яснювальну соціальну рекламу щодо важливості здорового способу життя, культури споживання пива та алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи підписання Президентом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», прийнятого парламентом 21 січня 2010 року.

М.ТОМЕНКО як ініціатор та співавтор закону переконаний, що для його реалізації необхідна серйозна просвітницька робота.

«Необхідно провести широку соціальну рекламу щодо важливості здорового способу життя, щодо необхідності культури споживання пива та алкогольних напоїв тощо», - сказав він.

Окрім того, М.ТОМЕНКО наголосив, що відомі та популярні в країні люди (спортсмени, співаки, політики), з одного боку, повинні показувати приклад і пропагувати здоровий та активний спосіб життя, а з іншого боку, розповідати про небезпеки та загрози алкоголізму і тютюнопаління.

Говорячи про виконання закону, М.ТОМЕНКО також зауважив, що органи місцевого самоврядування, які отримали серйозні повноваження для врегулювання цієї проблеми, так само повинні розробити механізм реалізації норм закону.

Законом законодавчо вносяться у категорію алкогольних напоїв слабоалкогольні напої та пиво. Розширюються обмеження щодо їхнього продажу та споживання, а також вперше вноситься заборона на продаж слабоалкогольних напоїв особам до 18 років.

Законом забороняється споживання пива (крім безалкогольного) та слабоалкогольних напоїв: у закладах охорони здоров`я; у навчальних та освітньо-виховних закладах; у громадському транспорті; на зупинках транспорту; у підземних переходах; у закладах культури; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у ліфтах і таксофонах; на дитячих майданчиках; на спортивних майданчиках: у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

Розширюються обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів, зокрема, забороняється продаж у приміщеннях та на території навчальних закладів, закладів охорони здоров’я; у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); у торгових автоматах; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту тощо.

Також законом вводиться норма, згідно якої на час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та куріння.