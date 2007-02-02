Ющенко і Назарбаєв відкрили Рік Казахстану

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Республіки Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ відкрили Рік Казахстану в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційній церемонії відкриття Року Казахстану в Україні в Національній опері України присутні прем`єр міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, члени уряду, народні депутати України, дружини президентів, офіційна делегація Казахстану й інші офіційні особи двох країн.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що Рік Казахстану в Україні стане не просто символом, знаком взаємної уваги між двома країнами, а допоможе краще пізнати один одного і почати новий етап співпраці і партнерства між Україною і Казахстаном.

«Україна з великим інтересом стежить за процесами, які відбуваються в Казахстані, які показують приклад успішного розвитку сучасної держави», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що одним із головних завдань проведення Року Казахстану в Україні він бачить необхідність повною мірою продемонструвати сучасний Казахстан, його економічні і соціальні успіхи. Він наголосив, що у двох країн є великі можливості для успішної співпраці і в паливно-енергетичній сфері, і в освоєнні космосу, і в машинобудуванні і в багатьох інших сферах.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Казахстан є лідером у своєму регіоні, і дозволить створити нові шляхи партнерства між Азією і Європою.

«Сьогодні я знову переконався в щирості наших прагнень під час плідних переговорів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він високо оцінив внесок Н.НАЗАРБАЄВА у розвиток двосторонніх відносин: «Вашу роль, пане Президент, у зміцненні наших братерських відносин, безумовно, не можна переоцінити, ви частина історії цих відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив оптимізм щодо розвитку подальших двосторонніх відносин. «Україна і Казахстан - давні друзі і партнери, нас об`єднують міцні економічні зв`язки, загальні сторінки нашої історії…», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши подяку казахському народу за увагу і пошану по відношенню до великого українського поета Тараса Шевченка. В.ЮЩЕНКО також нагадав, що в Казахстані проживає більш ніж півмільйонна українська діаспора. Україна, за словами В.ЮЩЕНКА, високо цінує підтримку української громади казахською владою.

«Рік Казахстану в Україні, на мій погляд, прекрасна можливість для взаємного культурного обміну між нашими народами, для контактів політиків, співпраці ділових кіл. Упевнений, що ми наново відкриємо один одного», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що, поза сумнівом, цьому сприятиме такий важливий чинник як те, що Президент Казахстану вчився в Україні, і він знає і розуміє українську культуру.

У свою чергу, Президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ почав свою промову українською мовою. Він розповів про свої студентські роки в Дніпродзержинську, де він «пізнав силу духу і красу, силу відчуттів українського народу».

Н.НАЗАРБАЄВ нагадав, що в Казахстані українці є третьою за чисельністю національністю. Він також високо оцінив внесок В.ЮЩЕНКА у розвиток двосторонніх відносин.

Н.НАЗАРБАЄВ наголосив, що відкриття Року Казахстану в Україні є початком якісно нового етапу у відносинах між двома країнами, народами після отримання незалежності.

Н.НАЗАРБАЄВ зазначив, що з року в рік зростає авторитет України на міжнародній арені. «Ми зацікавлені в сильній, процвітаючій і стабільній Україні, надійному партнері і доброму другу», - сказав він. За словами Н.НАЗАРБАЄВА, Україна для Казахстану має найпріоритетніший характер, на сьогодні закладені тверді основи якісно нових відносин, заснованих на високому ступені політичної довіри і рівноправному партнерстві.

Головною метою Року Казахстану в Україні, а також Року України в Казахстані, який буде оголошений в 2008 році, за словами Н.НАЗАРБАЄВА, є відкриття нових шляхів співпраці в усіх сферах, послідовне і взаємовигідне партнерство. На його переконання, в цьому контексті слід вжити заходів з усунення будь-яких перешкод, що заважають українсько-казахським відносинам в умовах відкритих кордонів, вільного переміщення товарів, робочої сили і капіталів.