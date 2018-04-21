Чи сплачуєте Ви послуги ЖКГ за новими тарифами? (фоторепортаж)

Підвищивши ціни на послуги ЖКГ в 3,4 разу, мерія зробила велику дурість: люди взагалі перестали сприймати платіжні відомості як документ. УНІАН влаштував своєрідний exit-pool на тему: чи сплачуєте Ви послуги ЖКГ за новими тарифами? Більшість відповідей виявилися приблизно такими: раніше платили, тепер – ні.

Список Черновецького. З десятьох киян за новими тарифами платить тільки один

Нещодавно заступник київського мера Анатолій Голубченко заявив, що за новими тарифами за послуги ЖКГ у грудні-2006 розплатилося вже 53% жителів столиці. Ця цифра видалася нам, м`яко кажучи, дещо завищеною, адже, як показують особисті спостереження, більшість людей відмовляються просто так віддавати свої кровні.

За заявою чиновника ми побачили бажання спонукати до збільшення оплати за новими цінами, тому вирішили вчинити так, як зазвичай роблять на виборах ті, хто вважає їх результати фальсифікованими. УНІАН провів свого роду exit-pool серед десятьох перших-ліпших перехожих на тему: чи сплачуєте Ви послуги ЖКГ за новими тарифами? Звісно, наш exit-pool не може вважатися повноправною статистичною роботою, але все таки деяку картину дає. Треба зазначити, основна перевага нашого опитування в тому, що він не безликий – люди пояснюють свою позицію відверто.

Євген Ніколенко, адвокат Союзу столичних адвокатів:

- Моїм батькам, у яких я прописаний в квартирі в Дніпровському районі і за яких сплачую послуги ЖКГ, прийшов рахунок на триста сорок гривень. Раніше ми платили сто двадцять чотири (і це з урахуванням п`ятидесятипроцентних пільг: батько втратив здоров`я в Чорнобилі). Тобто можна говорити про вимогу збільшити плату більш ніж у два з половиною рази. До цього ми завжди платили справно. Зараз за новими тарифами не сплатили ні копійки, і платити не збираємося.

Олександр Щегель, мешканець столиці:

- Я плачу за новими тарифами, тому що ми вирішили так на сімейній раді. Виходили з тих міркувань, що все одно колись треба буде платити. Заплатив щось близько трьохсот гривень, точнішої цифри не назву.

Юрій Доруша, мешканець Подільського району

- Я не плачу, і в цьому моя принципова позиція, оскільки не бачу, за що віддавати гроші. Мені прийшла вже нова платіжка, де зазначена сума - близько трьохсот шістдесяти гривень, раніше було зазвичай сто тридцять. Я платити відмовляюся – так робити закликають багато депутатів міськради. Особисто у мене немає підстав не довіряти їм.

Анатолій Постоюк, мешканець Солом`янського району:

- Не платив і не буду. Адже я пенсіонер, і не збираюся віддавати половину своєї пенсії: за грудень з мене правлять 230 гривень, це в два з половиною рази більше, ніж я платив раніше. Однак до мене прийшли працівники ЖЕКу і попросили заплатити хоч би по старих цінах. Я відповів: дайте мені квитанцію на ці старі ціни. Адже я законопокірний пенсіонер, платитиму тільки по документах.

Валентина Єременко, пенсіонерка:

- Мені прийшла нова платіжка з тарифами, що втричі більше колишніх. Я вирішила почекати: може, щось скостять. Платити, звісно, треба, але ж не за такими тарифами.

Олена Лебедєва, мешканка Шевченківського району:

- Мені прийшли нові платіжні документи з цінами, майже в три рази більшими, ніж було до цього. Я ще не платила - для мене це дуже дорого. Тому збираюся зараз оформляти субсидію.

Олена Шиян, приватний підприємець:

- Люди не платять і правильно роблять, бо ці цифри нереальні. Мені теж прийшли вже нові платежки. Там ціни вищі рази в три від колишніх. Ну, я ще розумію, були б вони за січень, але від нас вимагають платити за грудень. Не стала. Сподіваюся, якщо ці тарифи не скасують, то хоч би зроблять перерахунок.

Костянтин Єгоров, дизайнер:

- Я не плачу, тому що ще немає чіткої ясності, наскільки легітимні ці тарифи, адже може ще все змінитися. Тому, думаю, є сенс почекати певний час, доки ситуація повністю не з`ясується. Мені вже прийшли нові платіжні відомості. У них тарифи підвищені приблизно в 2,7 рази. За цією платіжкою не заплатив ні копійки.

Дядя Міша, мешканець Дарницького району: - Я завжди роблю так: не плачу ЖЕКові, поки не накопичується борг близько тисячі гривень. Потім мені приходить повістка до суду. Але до суду я зазвичай справу не довожу, виплачую борг. Не знаю, чи платитиму за новими тарифами, це залежить від того, чи вистачить у мене грошей.

Ольга Оприщенко, поліграфіст:

- Мені прийшла нова платіжна відомість – двісті сорок п`ять рублів шістдесят п`ять копійок, раніше виходило так, що разом з світлом і з квартирою доводилося віддавати близько ста п`ятдесяти рублів. Я заплатила за грудень за старими тарифами - близько дев`яноста рублів. Чи платитиму далі, покаже час.

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В цілому вийшло, що з десятьох зустрічних за тарифами Черновецького заплатив тільки один, ще одна мешканка Києва визнала старі ціни. Решта не дали ні копійки.

Нещодавно Леонід Михайлович заявив, що прізвища неплатників публікуватимуться, «і скоро ви таких людей дізнаєтеся». Ми вирішили допомогти мерові.

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