Грип перевищив пороговий рівень на Закарпатті

В Іршавському та Хустському районах Закарпатської області перевищено порогові рівні захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні захворювання.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в Іршавському районі пороговий рівень перевищено у 2,5 рази (зареєстровано 929 хворих, з них 649 дітей), Хустському районі - у 3 рази (зареєстровано 1 тис. 870 хворих, з них 993 дітей).

З метою попередження захворюваності тимчасово введено обмежувальні заходи у навчально-виховних закладах (призупинено навчання у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях та відвідування дитячих садків).

Фахівцями обласної та районних СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Закарпатській області.