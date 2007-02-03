Президент України звертається до народу

В Україні будуть створені спеціалізовані центри європейського рівня по боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО зазначив у сьогоднішньому зверненні до українського народу.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком Президент закликав медичну спільноту і громадські організації пропагувати здоровий спосіб життя, відмову від алкоголю та куріння.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що за його дорученням розроблено Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2007-2016 роки, яка буде затверджена законом. Серед її завдань – створення спеціалізованих центрів європейського рівня по боротьбі з раком на базі наявних закладів охорони здоров`я.

Заплановано відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення, щоб якомога раніше виявляти злоякісні пухлини та запобігати їхньому виникненню.

Також підвищуватиметься обізнаність населення з питань онкології, профілактики раку і сучасних методів лікування. Виробленням єдиних стандартів лікування хворих, запровадженням світових наукових розробок у цій галузі займеться Національний інститут раку, над формуванням якого триває робота.

Глава держави наголосив, що реалізація програми боротьби з онкологічними захворюваннями перебуває під його особистим контролем.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров`я, виникненню майже 40% онкологічних захворювань можна було б запобігти.

В Україні кожного року діагностується 150 тисяч нових випадків злоякісних ракових пухлин, майже 90 тисяч осіб помирають від цієї недуги. На рак сьогодні хворіє кожен 50-й житель України.

У світі онкозахворювання щорічно забирають 7,5 млн. людських життів. Від них помирає кожен четвертий європеєць.