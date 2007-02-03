Віктор Янукович поставив завдання: реалізувати задум Президента Ющенка

У державному бюджеті на 2007 рік передбачено 75 млн. грн. на фінансування створення культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький арсенал».

Як повідомив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (3-9 лютого) міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, «для планових робіт цього досить».

Крім того, Ю.БОГУЦЬКИЙ відзначив, що «прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив конкретне завдання: реалізувати задум Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо «Арсеналу».

За словами Ю.БОГУЦЬКОГО, Мінкультури пропонує конкретний план заходів. «Переконали навіть представників Київської міськадміністрації, уточнивши, що їх попередні домовленості не зникнуть. Але саме Мінкультури і повинен відповідати за роботу в цілому», - сказав він.

Як відзначив Ю.БОГУЦЬКИЙ, ще наприкінці грудня минулого року на спільній нараді представників Міністерства культури, КМДА і Держкультурспадщини було вироблено проект розпорядження Мінкультури «Про затвердження плану заходів щодо створення комплексу», який сьогодні перебуває на узгодженні з центральними органами виконавчої влади. Крім того, відпрацьовується і тематична структура комплексу «Мистецький арсенал», на підставі якої надалі буде розроблено і тематико-експозиційний план.

Крім того, Ю.БОГУЦЬКИЙ повідомив, що для фінансування робіт на «Арсеналі» тільки минулого року зі столичного бюджету було забезпечено витрати в сумі 44 млн. грн., а впродовж 2005-2006 років виконано роботи на загальну суму 93 млн. 956 тис. 361 грн.

Ю.БОГУЦЬКИЙ також нагадав, що нещодавно «Арсенал» передали на баланс Києва. «Але ж на цю справу кошти йдуть знову ж з держбюджету. А це порушення Бюджетного кодексу. Якщо міністр є розпорядником коштів, то як я можу розписуватись за гроші, адже об`єкт перебуває у комунальній власності?», - заявив він, додавши, що профільний урядовий комітет нещодавно повністю підтримав ідею повернення «Мистецького арсеналу» на баланс Міністерства культури.